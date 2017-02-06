РФ не согласна с Трампом, назвавшим Иран «террористическим государством»

Кремль не согласен с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Иран — «террористическое государство номер один». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы не согласны с такой постановкой вопроса», — отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, может ли разная позиция США и России по Ирану навредить двусторонним отношениям, Песков ответил, что позиции Москвы и Вашингтона по «целому ряду вопросов» международной и региональной политики «диаметральным образом расходятся». Впрочем, как подчеркнул Песков, это не может быть препятствием для выстраивания между ними «нормальных коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений».

Пресс-секретарь президента отметил, что между Россией и Ираном «партнерские добрые отношение». «Мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие», — сказал Песков.

В воскресенье, 5 февраля, Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает Иран «террористическим государством номер один». По мнению президента США, Тегеран «отдает деньги и оружие (экстремистам)» и «не уважает США». Кроме того, в эфире Fox News Трамп поведал, что иранцы «следуют за нашими самолетами, окружает наши корабли маленькими лодками».