Резидент «Камеди» назвал самого бедного гея страны

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов принял участие в новом провокационном комедийном шоу «Деньги или позор». Его суть заключается в том, что пришедшему в студию дают один миллион рублей, а взамен он должен ответить на пошлые вопросы о личной жизни или же выполнить омерзительные задания. Если участник отказывается, то возвращает часть денег.

На пути к миллиону Батрутдинов столкнулся с просьбой ведущего назвать самого бедного гея страны. Сначала выбор юмориста пал на поп-исполнителя Сергея Лазарева, он даже произнес имя и первые буквы фамилии певца. Однако осекся и заявил: «Митя Фомин. У него просто сейчас мало концертов».

На позоре известного певца и бывшего участника группы Hi-Fi резидент Comedy Club заработал несколько сотен тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Дни.ру». Чтобы сгладить ситуацию, Батрудинов заявил, что «смех — панацея от всего. Надо расслабиться и затроллить самого себя, чтобы этого никто уже не смог сделать».