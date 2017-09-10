Режиссер Учитель ответил на новость о своем назначении на место Михалкова

Режиссер Алексей Учитель опроверг информацию о том, что его пригласили в попечительский совет Фонда кино вместо Никиты Михалкова.

«Это вранье и провокация. Никита Сергеевич заявил, что он выходит, и вчера подал письменное заявление. Я выступал на коллегии министерства, когда он сделал это заявление, и наоборот сказал, что не надо этого делать, потому что он великий режиссер… Никогда вместо него я не пойду», — заявил он на международном кинофестивале стран ATP — Pacific Meridian во Владивостоке.

Ранее Газета.Ru со ссылкой на источники сообщила, что Учитель может занять место Михалкова.

Алексей Учитель — режиссер фильма «Матильда», рассказывающего об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Премьера картины запланирована на 23 октября. Однако во Владивостоке в рамках кинофестиваля 11 сентября пройдет эксклюзивный показ фильма, передает РИА Новости. Учитель сообщил, что это частично связано с премией «Оскар».

«Для того, чтобы подать фильм на „Оскар“, он должен быть в прокате не меньше недели», — отметил режиссер, добавив, что ему очень приятно, что билеты на этот показ разобрали за несколько часов.

Кинофестиваль Pacific Meridian проходит во Владивостоке с 9 по 15 сентября.