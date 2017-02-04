Революция 1917 года: гляжусь в тебя как в зеркало

С начала нынешнего года, юбилейного для двух русских революций, не стихают споры о том, что было бы, если бы большевики не взяли власть в 1917-м и не победили в Гражданской войне.

Вот расхожее мнение, выраженное одной популярной дамой, властительницей сетевых умов: «Есть еще на свете тупицы, которые не понимают, как тогда процвела бы Россия. Эти уроды смеют думать, что мы до сих пор ходили бы в лаптях…»

Но что, действительно, бы было тогда с Родиной и с нами?

Ну, во-первых, для этого процветания нужно, чтобы еще не было и Февральской революции. Чтобы царь не отрекался от престола, а монархия постепенно, лет за 30 превратилась в нечто подобное «цивилизованной Европе».

Сколько на этом пути могло быть срывов в другую революцию – кто-то может вообразить?

А в ситуации, сложившийся к октябрю 1917-го, от империи уже начали отваливаться национальные окраины. Что было бы без победы Октябрьской революции? Да то, что стало после 1991 года: самостийная Украина, среднеазиатские ханства, государства Прибалтики. И еще популярные тогда Донская, Уральская, Дальневосточная – и прочие республики.

Могла бы царская армия, разложенная до основания, до требования отставки ее главкома, вернуть их назад? Все просторы Российской империи держались вместе только потому, что император считался и их царем, князем, государем, правителем. После его отречения, в котором большевики были вообще ни сном, ни духом, нужно было бы заключать новые договора – на которые, очевидно, не пошли бы ни за что отвязанные местные князьки. И все воевали бы друг с другом до сих пор.

И именно большевики смогли внушить народам, что главное – не национальность и не религия, а то, что все они – трудящиеся, которых эксплуатировали прежде империалисты и феодалы. После чего все эти национальные окраины чудесным образом срослись – опять же вопреки тому, что произошло при реставрации у нас капитализма в 1991 году.

А чем бы могли привлечь их последыши провалившегося царизма – от которого как раз и поползли во все стороны, как раки, куски былой империи?

Второй момент. Россию очень хотела проглотить Германия. Она считала, что раз у англичан и французов есть колонии на юге, то у нее должны быть на Востоке. Наступление на Восток – многолетняя и общая идея германских племен, а позже государств. И она в 20-м веке никуда не делась.

Гитлер был реакцией на поражение и унижение Германии в Первой мировой войне. Он возник бы в любом случае – но стал бы наш народ сражаться против него так, как сражался за Советы? Усиди каким-то чудом на российском троне царь, при ком большинство народа было «податным сословием», лишенным всяких прав – какая Зоя Космодемьянская стала бы убиваться за его «венец и бармы Мономаха»? И мы прекрасно сдались бы на милость победителя, как французы. Но только германцы, издавна точившие на нас свой зуб, милости бы нам не оказали.

Но, допустим, все прошло бы в 1917 году спокойно. Высшие армейцы и народ волшебным образом сменили бы гнев к царю на милость, национальные окраины не отделились бы – и Второй Мировой, якобы спровоцированной Сталиным, не началось. Смогла бы тогда Россия получить достойное место в мире?

Ну, во-первых, с чего бы не начаться той войне? Германия после прихода к власти Гитлера готовилась к ней кровь из носа, вне зависимости от обстановки в СССР. И давняя мечта «тевтонских рыцарей» о мировом господстве никак, по определению, не могла обойтись без несметных природных богатств нашей страны. За них собственно и сегодня продолжаются все стычки против нас на мировой арене.

Да, Россия неплохо развивалась в конце 19-го и в начале 20-го века, но не осилила выпавший ей счастливый билет. В чем первая вина – гламурного царя Николая, который не в пример его отцу-хозяйственнику Александру III впал в выяснение амбиций, изгоняя из власти всех, кто не так галантно ему кланялся. И потерял в итоге контроль над ситуацией, при которой большая часть предприятий России принадлежала иностранцам.

В мире капитализма это нередкий случай, подчас даже полезный – и в конце 19 века иностранные концессии дали огромный толчок промышленному развитию России. Но как только этот процесс выходит из надежных рук, начинается беда, развал страны.

И Николай II, обожествляемый сегодня, проделал «с точностью до миллиметра» все ошибки наших поздних самодуров – Горбачева, Ельцина и отчасти Путина. То есть отсек всех дельных управленцев, оставив при себе самых бездарных, а то и коварных лизоблюдов, которые и подвели его под монастырь 1917 года.

Сразу после 1991-го Россия, как в той детской игре, где попадание в штрафную клетку возвращает твою фишку на сколько-то ходов назад, вернулась примерно к тому, что было накануне Октябрьской революции. Национальные республики отвалились без особых ужасов – но возвращать их в былое лоно уже было некому.

Без этих большевиков, которых клянут сейчас служащие лишь своему пупку буржуи, не стало и никакой надежды еще раз изменить провинциальную и третьесортную судьбу России в мире. Певцы этой пупочной грыжи втирают нам такую мысль, что это еще счастье, что мы не скатились к 120-му сорту!

Дескать ничего страшного, и в третьем мире люди живут. Зато проклятой уравниловки у нас больше нет (которой, кстати, сроду не было и в Зимбабве, и у африканских гамадрилов). И очередей. И в магазине 100 сортов чего-то там из пальмового масла – ешьте, наслаждайтесь!

Но вот, допустим, кто-то приложил массу усилий, во многом себе отказывал – и стал чемпионом. А потом перестал им быть. И что – он будет рвать на себе волосы, рыдать и проклинать себя за свои прежние усилия? Нет, разумеется. Он будет гордиться своим былым чемпионством.

В 20-м веке Россия была чемпионом. У нее были достижения в науке, технике, искусстве, в геополитическом влиянии и т.д. Разве идеи коммунизма не покорили тогда полмира?

Любые нормальные люди гордились бы этим. И нет больше ни одного народа в мире, который бы постоянно проклинал свое прошлое наподобие наших дорвавшихся сейчас до власти гамадрилов.

Французы гордятся их Наполеоном и Великой Французской революцией.

Евреи гордятся вообще всем – даже тем, что по наущению еврейской наложницы легендарному царю Аману отрезали уши. Они уже больше двух тысяч лет выпекают эти уши на праздник Пурим, посвященный довольно жестокому событию.

А наши бесплодные чинодралы, родства не помнящие, проклинают породивший их СССР, мечтая, чтобы он был вовсе стерт со всякой карты памяти. Словно какая-то бешеная муха покусала их в Перестройку – и вкрапленное ей в мозги бешенство с тех пор передается дальше и дальше.

Воистину, если Господь хочет человека наказать, то лишает его разума. И памяти.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108265/17049/1917