Ремонт снесенных ветром крыш во Владикавказе оценен в 100 млн рублей

На восстановление кровель многоквартирных домов Владикавказа необходимо порядка 100 млн рублей. По предварительным данным, речь идет о 50 крышах, сообщил председатель комитета ЖКХ и энергетики АМС города Ахсарбек Дидаров. По поводу возмещения ущерба он ответить затруднился.

«Если будет введен режим региональной ЧС, то можно будет рассчитывать на федеральные средства. Достаточно большая сумма, которую, я думаю, ни республиканский бюджет, ни городской не потянет», — цитирует Дидарова region15.ru.

EADaily уже сообщало, что в Северной Осетии 23 апреля в некоторых муниципалитетах был введен режим ЧС. В результате сильного ветра были оборваны линии электропередач, повалены деревья, снесена кровля, повреждены объекты социального значения. На оперативном совещании по вопросу ликвидации последствий стихии председатель правительства республики Таймураз Тускаев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации во Владикавказе, Пригородном, Алагирском районах, а также в горных селениях Ирафского района.

По данным пресс-службы АМС, с вечера 23 апреля на улицах города работали 186 человек и 50 единиц техники. К 22:00 была восстановлена подача электроэнергии в 35-м микрорайоне, Реданте-1, ОЗАТЭ, водной станции. Частично были запитаны поселки Заводской и Южный. К 10:00 24 апреля все основные магистрали были расчищены. Началось восстановление муниципальных учреждений социального значения — школ и детских садов, а также пострадавших объектов городского хозяйства — остановок, стендов, архитектурных конструкций, кровель зданий.

Большая часть последствий шквалистого ветра в городе устранена. Работа по устранению обрывов ЛЭП также ведется силами МРСК и муниципальным предприятием «Владгорсвет». Работа скважин, питающих город водой, на данный момент полностью восстановлена.