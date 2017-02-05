Реквием по Украине на развалинах Авдеевки (ВИДЕО)

Скрипачка Марина Бондас, которая играет в симфоническом оркестре в Германии, исполнила гимн Украины в одном из полуразрушенных зданий Авдеевки. При этом на горизонте якобы виднелись позиции «пророссийских террористов», сообщила корреспондент «Дойче Велле» и Die Tageszeitung Анастасия Магазова.

Звуки скрипки разносятся в морозном воздухе, плывут над зимней донбасской степью.

Так звучит реквием по Украине на Донбассе.

Гимн Украины сам по себе является специфическим музыкальным произведением. Он не отличается ни торжественностью, ни бравурностью, под его звуки не шли в бой или на баррикады, как под «Марсельезу».

В Авдеевке — это песнь убийцы, вернувшегося на место преступления.

«Надеюсь, эту скрипку сегодня услышали все. Особенно те, кто на горизонте», — пишет Магазова.

Анастасия, а вы слышите крик сына, потерявшего мать, который обещал «резать украинцев как свиней»? Слышите ли вы и ваши читатели крики тех, кто пострадал на «Мотеле»? Вы слышите плач всех тех, кто потерял дома, чьих детей убила Украина и те, кто принимал присягу ВСУ под звуки этого гимна?

Чего хотела добиться скрипачка Марина этим перформансом, неясно, но сходство с погребальной песней «героям» «ползучего наступления», захватившим пока только места на кладбищах, очень стойкое.

Павел Полянский