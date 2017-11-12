Рекордный урожай пшеницы в России угрожает американским фермерам, — СМИ США 

Американские фермеры, занимающиеся выращиванием пшеницы, проигрывают «старому сопернику» — России, сообщает газета The Wall Street Journal.

«83 миллиона тон пшеницы, которую Россия, по прогнозам, собрала за этот сезон, закрепили положение страны как возрождающейся сельскохозяйственной сверхдержавы и усилило давление на фермеров из США, которые собрали в 2017 году меньше акров пшеницы, чем когда-либо», — пишет газета.

На фоне рекордного российского урожая цена за бушель (примерно 27,22 килограмма — ред.) в Чикагской торговой палате на этой неделе упала до 4,19 доллара, то есть почти на 25% по сравнению с показателями за июль, когда Россия только начала собирать урожай.

Как отмечает WSJ, Россия смогла стать главным мировым экспортером пшеницы за счет инвестиций и ослабленного рубля.

Торговая группа «Американская пшеничная ассоциация» объявила о закрытии в декабре своего представительства в Египте, крупнейшем импортере пшеницы в мире.

«Мы просто не можем конкурировать с Россией в ценовых вопросах на этих рынках», — заявил представитель ассоциации Стив Мерцер.

На урожайность американской пшеницы в этом году повлияла засуха и поздние метели. Россия, напротив, выращивала пшеницу при благоприятных погодных условиях. За последние пять лет ее урожайность выросла на 70%.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в этом году американская пшеница будет составлять 15% от общемирового экспорта. В середине 1970-х на долю США приходилось 50%. Кроме того, по прогнозам ведомства, в этом сезоне американские фермы произведут в два раза меньше пшеницы, чем российские.

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