Реинкарнация Новороссии: Республики Донбасса ждет объединение — мнение

Необходимость формирования общего государственного объединения на Донбассе с каждым месяцем будет становиться все более явной.

Как для экспертного общества, так и для Кремля.

С каждым годом украинско-донбасского противостояния тема создания Новороссии постепенно уходила в прошлое. Само слово «Новороссия» сначала перестали употреблять на телевидении, затем и сами лидеры ополченцев и программные апостолы вроде Дугина и Лимонова стали возвращаться к этой теме все реже и реже.

Но актуальности данный вопрос от этого не потерял, более того — необходимость формирования общего государственного объединения на Донбассе с каждым месяцем будет становиться все более явной. Как для экспертного общества, так и для Кремля.

В первую очередь в едином Донбассе будут заинтересованы представители ДНР и ЛНР. Ведь изначально русская весна начиналась во всех крупных городах востока и юга Украины — не только в Донецке и Луганске, но и в Харькове, Николаеве, Днепропетровске, Херсоне и Одессе.

В перспективе это могло привести к формированию параллельных киевским органов власти, которые были бы ориентированы на Россию.

Это как в истории с советскими республиками — Литовско-Белорусской (Литбел) и Карело-Финской, которые после революции и гражданской войны должны были стать социалистическими образцами для своих западных соседей с дальнейшим появлением Польской и Финской советских республик.

Но у большевиков все обломалось. С Украиной далеко не все так однозначно, тут, несмотря на параллели, проходят не интернациональные игрища, а по сути русская ирредента в советском наряде и с советскими технологиями. Но уже сейчас назревает необходимость слияния ДНР и ЛНР.

Во-первых, этого требует экономика.

Блокада нарушила прежние экономические связи Украины и Донбасса, теперь ДНР и ЛНР вынуждены переориентироваться на Россию.

А ведь еще стоит вопрос о восстановлении разрушенных фабрик и наполнении рабочими руками опустевших, особенно после введения прямого управления на предприятиях украинских олигархов.

Осуществлять все это лучше при единоначалии, где один орган мог бы заниматься планированием и распределением производственных мощностей и ресурсов. Донбасс в конце концов — это вам не курортная зона, а промышленный регион, в котором идет как выработка полезных ископаемых, так и производство продукции высокой степени передела. К тому же соперничество за экономическую помощь от России вряд ли служит сплачивающим Донбасс фактором.

Естественно, бросать все это на рыночное саморегулирование и административное местничество не только нецелесообразно, но и откровенно вредно.

Во-вторых, после неоднократных заявлений и действий Киева (от блокады и отказа от амнистии «всех на всех» до угроз Турчинова наступать «до российской границы») становится очевидно, что минские соглашения войдут в историю как несбывшаяся мечта.

Если Украина не собирается уже несколько лет выполнять хоть один пункт мирного протокола, то почему Донбасс должен удерживаться от объединения?

К тому же объединение ДНР и ЛНР — это вам не ежедневные обстрелы, которыми ВСУ потчуют граждан республик.

Еще одна важнейшая причина объединять ДНР и ЛНР — это отсутствие между республиками паритета по целому ряду параметров. ДНР ощутимо превосходит ЛНР и в военном отношении, и в плане обеспечения порядка, и по качеству инфраструктуры — культурной, образовательной, промышленной и дорожной.

Донецк выглядит настоящим центром будущего объединения — и культурно, и политически.

Именно на основе структур ДНР должна проходить интеграция, хотя, само собой, квалифицированные управленцы и депутаты ЛНР не должны потерять от этого процесса. Объединение не должно выглядеть как пожирание Донецком Луганщины.

Потенциальному объединению, скорее всего, будет предшествовать референдум, на котором большинство граждан выступит за объединение (вряд ли возможно что-то иное).

После референдума целесообразно назначить прямые выборы главы новой республики — и здесь и Захарченко, и Плотницкий, и Ходаковский могут опробовать свои возможности и авторитет.

Вообще вопрос о демократии и плюрализме должен быть положительно решен в Донбассе, который ведет с Украиной не только «горячую», но и культурную («гибридную») войну. Само собой, допуск «Азова» и филиалов украинских партий к избирательному процессу в эту схему никоим образом не вписывается.

На самом деле вопрос об объединении встречает преграду даже не столько в виде сопротивления луганских элит или России, которой такая интеграция была бы только на руку — значительно снизились бы издержки на процедурах согласования и принятия решений с властями Донбасса, а в совместном военном противостоянии с Украиной.

Киев немедленно возопит, тыча лапой: «Они нарушают минские договоренности, а Москва им потворствует!».

Поэтому, с одной стороны, конечно, идеально было бы дождаться наступления мира, а с другой — этого мира можно прождать до эры освоения и заселения космоса человечеством.

Вообще аргументы у Донбасса есть: ни закона о выборах, ни «особого статуса», ни амнистии от Киева он так и не дождался, поэтому процесс «принуждения к миру» необходимо форсировать, дабы Украина призадумалась о Минске. Да и выступать на переговорах от Донбасса теперь будет не две группы представителей, а одна, что только упростит ситуацию.

«Так что, простите, дорогие украинцы, мы все делаем для скорейшего мира» — остается только сказать будущему руководителю Донецко-Луганской (Новороссийской?) республики.

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Вадим Самодуров

Деловая газета «Взгляд»