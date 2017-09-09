Референдум о независимости Каталонии может быть сорван

Более 600 муниципалитетов Каталонии выразили готовность содействовать проведению референдума о независимости региона. Между тем, мэрии шести крупных городов Каталонии, включая Барселону, в которых проживает более трети населения автономной области, не намерены предоставить свои помещения под избирательные участки, вопреки желанию парламента Каталонии. Как передает EuroNews, камнем предкновения стало то, что днём ранее Конституционный Суд Испании приостановил действие закона о референдуме.

Премьер-министр страны Мариано Рахой уже заявил, что власти не допустят референдума и пригрозил нескольким депутатам парламента Каталонии уголовным преследованием. Оппозиционные партии поддержали в этом вопросе испанское правительство.

Голосование по вопросу референдума состоялось в парламенте Каталонии 6 сентября. Решение было принято большинством голосов. Депутаты Народной партии, партии «Граждане» и социалисты покинули зал перед голосованием. Проведение референдума о независимости Каталонии намечено на первое октября.