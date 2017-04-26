«Речь идет о формировании новой масштабной террористической сети», — глава ФСБ

Главари террористических группировок ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусра», чувствуя, что им грозит полное уничтожение, меняют тактику и фактически создают новую глобальную террористическую сеть.

Об этом директор ФСБ РФ Александр Бортников рассказал на открытии Московской конференции по международной безопасности 26 апреля.

«Главари крупнейших международных террористических группировок, таких как запрещенная в России ИГИЛ*, „Джебхат-ан-Нусра“*, а также остатки ранее существовавших структур, подобных „Аль-Каиде“*, осознавая, что им грозит полное уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять свою тактику.

В частности, они активизировали переброску боевиков в Афганистан, Йемен и вглубь африканского континента, а также приступили к созданию там опорных пунктов и баз.

Фактически речь идет о формировании новой масштабной террористической сети», — подчеркнул Бортников.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка