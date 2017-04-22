Ребёнок не хочет учиться

Ребенок не хочет учиться! Что делать? У нас есть выход, на примере игры ПчелоМЕР. Здесь все будет зависеть от возраста ребенка. Дети до 10 лет.

Для детей в возрасте до 10 лет основной деятельностью всегда остаётся игра. Превратите учебу в игру, и все встанет на свои места. Как это сделать? Разделите учебу на действия. Для начала общего характера. Присутствовать на уроке 40 минут. Прошло 3 урока, ребенок записывает в свой отдельный дневничок цифру 120. Отвечал на уроке с места, прибавляет к 120 ещё 40, если у доски, то 80. Итого 240. Если получил отметку 5, прибавляет 90, отметку 4 — 60, отметку 3 — 40. Если ребёнок не любит читать. За прочтение одной страницы книги получает 100.

Играть в такую игру лучше с одноклассниками. Когда много участников в игре, тогда веселее проводить время. Ребенок в таком возрасте берет пример с родителей, поэтому вам и начинать. Покажите, что можно еще и с пользой проводить своё время. Заведите себе дневнички, и записывайте себе баллы за дела по дому, за чтение книг. Записываете себе в 2 раза больше баллов за решение уроков за ребёнка. Дети интересуются и с удовольствием участвуют, а дальше дело техники!

Дети старше 10 лет. Здесь нет особых отличий. Просто ребенок уже привык к вашему авторитету, и будет все так, как скажите вы. Но заставлять не нужно. Просто играйте сами, и для ребенка это будет глоток свежего воздуха. Он испытает легкость, и стресс от учёбы уйдет. Все в ваших руках. Удачи.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110329/18248/-