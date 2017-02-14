Реанимация забита ранеными «атошниками», — главврач больницы Днепропетровска (ВИДЕО)

Традиционное «потерь нет» от командования ВСУ становится не столь убедительным на фоне упаднических сообщений, поступающих от украинских медиков.

Так, в больнице Днепропетровска «реанимация забита ранеными».

О большом количестве раненых боевиков карательной операции пишут украинские СМИ со ссылкой на главврача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко.

Рыженко сообщил о большом количестве раненых, поступивших в больницу 10 февраля.

«Реанимация вся занята ранеными бойцами, двое остаются в крайне тяжелом состоянии. Минно-взрывные ранения головы, конечностей, потеряли много крови. Один в коме, один в тяжелом состоянии», — обрисовал ситуацию главврач.

Кроме того, сообщается, что большое количество раненых в боях в ходе авантюры ВСУ под Авдеевкой поступило в больницы Харькова, Киева, Запорожья и других городов.

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