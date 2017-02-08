Реакция Селин Дион на предложение о замужестве стала мемом

На специальном показе шоу певицы Селин Дион в Лас-Вегасе один из присутствующих фанатов, стоя прямо перед звездой, сделал предложение своей девушке. Ник Яневски опустился на одно колено и преподнес Остин Макмиллан кольцо.

Все это произошло на глазах у изумленной Дион. Она удивилась не меньше, чем невеста. Ее мимика привлекла внимание фотографов, которые запечатлели выражение лица звезды.

«Я думала, эта ночь будет особенной, потому что я наконец-то увижу на сцене любимую певицу… Но даже не представляла, насколько все может быть лучше!» — призналась в интервью ET девушка.

Селин Дион пожелала паре долгих лет совместной жизни и выразила желание прийти на их свадьбу.