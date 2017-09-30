Разъяренный мужчина напал на Бузову во время концерта в Дубае
В Дубае во время концерта Ольги Бузовой на сцену выскочил неадекватный мужчина и попытался выхватить у певицы микрофон. Однако секьюрити мигом скрутили хулигана и увели из зала.
Певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» поместила ролик с инцидентом на своей странице в Instagram, написав, «Я очень хочу верить, что таких „нелюдей“ не так много… но всё же, это действительно страшно».
Бузова задалась рядом риторических вопросов, в сердцах произнеся: «Что происходит с этим миром? С людьми? Почему злость и ненависть стали переполнять сердца? Почему истинные ценности ушли на задний план?»
Стоит отметить, что не все фолловеры разделили страхи новоявленной звезды и посочувствовали ей. Кто-то даже раздраженно написал, мол, ей ли говорить «об истинных ценностях».
По материалам: http://ridus.ru/news/262393
One thought on “Разъяренный мужчина напал на Бузову во время концерта в Дубае”
Можно зарабатывать не малые деньги сидя дома играя в экономическую онлайн игру, тратя от силы час времени в день, для этого покупаешь гномов которые добывают золото, потом золото меняешь на реальные деньги которые можно вывести любым способом (карта,электронный кошелек, телефон и т.д.), Вообщем чем больше гномов тем больше твой заработок, покупать лучше сразу гномов «профи» я на этом сайте ежедневно получаю 2000-3000руб, сайт уже выплатил участникам игры более 35.000.000руб.
Можешь просто зарегистрироваться и оценить сайт, а выбор играть или нет остается за тобой.
Клевый сайт тут можно за год на хорошую машину заработать !!!
http://golden-mines.biz/?i=408215