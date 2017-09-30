Шоу-бизнес 

Разъяренный мужчина напал на Бузову во время концерта в Дубае

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© Instagram

В Дубае во время концерта Ольги Бузовой на сцену выскочил неадекватный мужчина и попытался выхватить у певицы микрофон. Однако секьюрити мигом скрутили хулигана и увели из зала.

Певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» поместила ролик с инцидентом на своей странице в Instagram, написав, «Я очень хочу верить, что таких „нелюдей“ не так много… но всё же, это действительно страшно».

Бузова задалась рядом риторических вопросов, в сердцах произнеся: «Что происходит с этим миром? С людьми? Почему злость и ненависть стали переполнять сердца? Почему истинные ценности ушли на задний план?»

Стоит отметить, что не все фолловеры разделили страхи новоявленной звезды и посочувствовали ей. Кто-то даже раздраженно написал, мол, ей ли говорить «об истинных ценностях».

По материалам: http://ridus.ru/news/262393

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One thought on “Разъяренный мужчина напал на Бузову во время концерта в Дубае

  • 30.09.2017 at 19:57
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