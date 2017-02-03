Разведка Нидерландов обвинила Россию в кибератаках на правительство страны

Хакеры из России, Китая и Ирана осуществили сотни атак на сайт правительства Нидерландов за последние шесть месяцев, заявил в пятницу руководитель нидерландской разведки Роб Бертоле.

«Я расцениваю это как угрозу нашей демократии. Опасность состоит в том, что они (хакеры — ред.) смогут оказать влияние на работу нашего парламента и те решения, которые принимает правительство», — добавил Бертоле в интервью нидерландскому телевидению.

По его словам, российские хакеры, в частности, пытались получить доступ к секретным документам нидерландских властей.

Бертоле подчеркнул, что целью кибератак стали не только голландское правительство, но и национальные компании.

Ранее в совершении хакерских атак Россию неоднократно обвиняли США. В частности, речь шла о взломе сайта Демократической партии и попытках повлиять на результаты президентских выборов в США.В конце января сенат США приступил к расследованию хакерских атак во время выборов. Россия все обвинения отвергает.

Читайте также: Кремль ответил на доклад спецслужб США о «российских хакерах»