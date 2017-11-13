Разведка ДНР: Под Мариуполь завозятся боеприпасы для РСЗО

По данным разведки ДНР сообщила, ВСУ перебрасывают под Мариуполь крупные партии боеприпасов для реактивных систем и тяжелой артиллерии. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой отмечается активное дообеспечение боеприпасами к артиллерийским установкам и РСЗО в 28-й отдельной механизированной бригаде, которая дислоцируется на мариупольском направлении», — цитирует Басурина ДАН.

В этой связи представитель командования призвал миссию ОБСЕ «проверить наличие запрещенного вооружения — крупнокалиберной артиллерии и установок РСЗО в зоне ответственности вышеуказанной бригады».

Как сообщало EADaily, в последнее время отмечены случаи использования украинскими силовиками запрещенных Минскими соглашениями реактивных систем залпового огня «Град» в Донбассе. В частности, обстрел с применением РСЗО имел место 5 ноября: тогда ВСУ нанесли массированный удар по Киевскому району Донецка. В результате были ранены двое мирных жителей, получены многочисленные повреждения жилого фонда.

В настоящее время интенсивность обстрелов вдоль всей линии соприкосновения остается высокой. Как сообщил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов, подразделения ВСУ за минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям Донецкой Народной Республики почти полторы тысячи боеприпасов.