Разведка ДНР: На Донбасс переброшены САУ «Акация» и другая техника
Украинские силовики перебросили на Донбасс самоходные артиллерийские установки «Акация», около 30 автомобилей и боеприпасы. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает ДАН, ссылаясь на заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.
«Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения», — сказал Басурин.
В частности, зафиксировано местонахождение 10 самоходных артиллерийских установок «Акация» в районе села Клиновое в 15 км от линии соприкосновения на горловском направлении. На том же направлении отмечен регулярный подвоз боеприпасов для танков и крупнокалиберной артиллерии в район села Красный Пахарь и переброска 30 единиц автомобильной техники в подконтрольный ВСУ город Артемовск.
Замкомандующего отметил, что за сутки украинские подразделения выпустили по территории Донецкой Народной Республики 123 мины и снаряда, почти половина из них — на донецком направлении.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/03/razvedka-dnr-na-donbass-perebrosheny-sau-akaciya-i-drugaya-tehnika