Разведка ДНР: На Донбасс переброшены САУ «Акация» и другая техника

Украинские силовики перебросили на Донбасс самоходные артиллерийские установки «Акация», около 30 автомобилей и боеприпасы. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает ДАН, ссылаясь на заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

«Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения», — сказал Басурин.

В частности, зафиксировано местонахождение 10 самоходных артиллерийских установок «Акация» в районе села Клиновое в 15 км от линии соприкосновения на горловском направлении. На том же направлении отмечен регулярный подвоз боеприпасов для танков и крупнокалиберной артиллерии в район села Красный Пахарь и переброска 30 единиц автомобильной техники в подконтрольный ВСУ город Артемовск.

Замкомандующего отметил, что за сутки украинские подразделения выпустили по территории Донецкой Народной Республики 123 мины и снаряда, почти половина из них — на донецком направлении.