Разведчики ВСУ могли быть уничтожены, — погранслужба ЛНР 

Группа разведчиков ВСУ, «потерявшаяся» в районе линии разграничения двое суток назад, вполне могла быть уничтожена, если проникла на территорию ЛНР.

Об этом заявили в погранслужбе Республики.

В ведомстве отметили, что любое несанкционированное проникновение вооруженных людей, а особенно их переход через линию соприкосновения, немедленно и «жестко» пресекается пограничниками ЛНР.

«Такого рода инциденты (попытки военнослужащих ВСУ вторгнуться на территорию Республики — прим. РВ) периодически происходят, мы даем жесткий отпор», — добавили в погранслужбе ЛНР.

В Совете министров ЛНР пока не знают о судьбе «всушников». В ведомстве заявили, что «если они (разведчики ВСУ — прим. РВ) оказали вооруженное сопротивление во время задержания, то, скорее всего, были уничтожены ответным огнем». Однако не исключается, что они могут быть среди задержанных, если сложили оружие перед сотрудниками погранслужбы ЛНР.

Напомним, 12 февраля спикер штаба «АТО» заявил, что в Киеве до сих пор не знают о судьбе пропавших украинских разведчиков.

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