Разрушенные памятники Пальмиры — удручающие кадры, снятые беспилотником (ВИДЕО)

Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлены удручающие последствия подрывов исторических памятников в Пальмире. Речь идет о варварстве террористов ИГИЛ, которые в настоящее время контролируют древний город.

Запись сделана с воздуха беспилотным летательным аппаратом, который провел мониторинг состояния города и передвижений в его окрестностях. В двухминутном видеоролике отчетливо видны свежие развалины на месте еще недавно целого Римского амфитеатра с полукруглой сценой.

В комплексе памятника, безжалостного взорванного террористами, уничтожен так называемый просцениум — здание с площадкой, на которой выступали древние актеры. Рядом с театром боевики сравняли с землей еще одну уникальную достопримечательность — ажурный четырехколонный тетракионион, здание, которое историки датировали 270 годом н. э.

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В Минобороны РФ подчеркивают, что в районе Пальмиры обнаружено передвижение грузового транспорта ИГИЛ*, на котором боевики могут подвозить взрывчатку для дальнейшего уничтожения древних святынь.

«На фоне успешного продвижения сирийских войск к Пальмире российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города», — информирует ведомство.

«Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», — предупреждают в министерстве.

Справка

Римский театр в Пальмире относится к периоду династии Северов и был построен во II веке н. э. у Южных ворот Пальмиры. До 1950 г. он был засыпан песками, но после расчистки и восстановления ежегодно использовался как живописная концертная площадка для мероприятий Пальмирского фестиваля.

На этой уникальной площадке в начале мая 2016 года выступил симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Затем Пальмира вновь оказалась под контролем террористов ИГИЛ.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка