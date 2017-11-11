«Размовляти украинской мовою престижно и елiтно», уверяют киевлян

На киевских улицах появились лайтбоксы с социальной рекламой, утверждающие, что при князе Владимире Русь говорила на украинском языке.

Один из таких снимков опубликовал на своей страничке в соцсети киевский журналист Андрей Манчук.

Напомним, осенью прошлого года князь Владимир с большим отрывом победил в интернет-голосовании на сайте киевского 112 канала.

Кандидатуру Крестителя Руси поддержали 42,6% участников опроса, назвавших его «украинским князем». На втором месте — лидер украинских националистов в годы Второй мировой войны Степан Бандера с 29,7%, на третьем — гетман Богдан Хмельницкий с 15,3, на четвертом — князь Ярослав Мудрый с 3,9%.

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Такие данные свидетельствуют о значительных успехах господствующей на Украине пропаганды в абсорбции исторических фигур периода Древней Руси с последующим их органическим вплетением в нынешний украинско-националистический проект.

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