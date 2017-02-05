Растратив на удовлетворение собственного тщеславия

все деньги, Кэп остался практически с пустой казной. Его подельник Дима, тогда саркастически заметил ему: «Денег нет, но ты держись». На что Кэп уверенно ответил: «Ничего. По сусекам поскребём и наскребём».

Если вы рассчитываете, что Кэп выдумает налоги типа: «Налог тов. Сечина», «Налог тов. Ротенберга», «Налог тов. Тимченко» и налоги др. членов Кэпа, которые реально могли бы пополнить казну двумя-тремя годовыми бюджетами, то вы глубоко ошибаетесь. «Кооператив Кэпа» неприкасаем.

Что придумает Кэп неизвестно, но, наверное, никому мало не покажется. Эксперты же придумывают разное.

Наверное, сократит существующие небольшие льготы по налогам.

Для некоторых будут увеличены ставки налога на недвижимость, авто, на искусство. Введут налог на загранпаспорт, на расходы за границей, повысит подоходный налог. Налог на проживание в центре города, на проживание в отдельном доме, налог на приобретение дорогостоящей бытовой техники, украшений, дорогой одежды и сексуальной тоже.

Повысит пенсионный возраст, ещё снизит расходы на образование и медпомощь, снизит качество продукции, отменит её проверки. Музыкальные школы и подобные заведения будут только платные.

Массовое банкротство банков с передачей активов государству, принудительный обмен валюты по заниженному курсу, принудительный обмен рублёвых вкладов на долгосрочные бумаги, запрет на собственность и вклады за рубежом, конфискация у негативных элементов.

Обязательная отработка после института на маленькой зарплате.

Конечно, эксперты ещё много чего могут выдумать, но суть в том, что по сусекам-то скрести, всё равно придётся, а уж как — скоро узнаем.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109575/17063/-