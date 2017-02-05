РАСПЛАТА НЕМИНУЕМА (окончание)

Помню, в 1984 или 85-м году я прочёл телеграмму посла СССР в ФРГ Юлия Квицинского о беседе с вице-канцлером Западной Германии, лидером лидеров баварской партии Христианско-социальный союз Йозефом Штраусом.

Последний прямо уже тогда говорил: «Вашу страну, господин посол, ждут тяжёлые времена, она распадётся. Вы заложили под неё бомбу: 15 республик — 15 правительств, парламентов, гимнов, флагов. Всё это рванёт и Советский Союз расколется…» Квицинский возражал: мол, в ФРГ тоже разные земли — Саксония, Бавария, Бремен, Гессен и т. д., местные правительства. На что получил вразумительный ответ: «У нас государство на территориальной основе, а у вас — на национальной».

Запад главную проблему СССР, в отличие от наших руководителей, очень хорошо понимал и целенаправленно растравливал её. В результате западные украинцы, грузины, армяне и представители других народов о своих национальных корнях помнили, а советскими людьми, уверовав в миф об интернационализме, утрачивая историческую память, называли себя только русские и, частично, белорусы.

Вы вспомнили о сербах и хорватах — у нас, в России, та же проблема. Как Ио́сип Броз Ти́то обрезал сербские — государствообразующего народа — территории, так и Иосиф Сталин и его подельники обрезали русские земли, в частности, отдав Новороссию искусственно созданной Украине, Осетию — Грузии, Северный и Восточный Казахстан, населённый русскими — Казахстану. В этом смысле мы, все русские, сейчас, простите, обрезанные…

Поэтому сегодняшние старания нашего Президент, его подвиг будут оценены не скоро. Его миссия — ежегодно, по миллиметру вытаскивать страну из национальных, финансовых, экономических и прочих ловушек, в которые мы попали ещё в 1917-м. И любое резкое движение, тот же референдум о присоединении ЛДНР может привести к непредсказуемому результату.

— Очень сложный и болезненный для всех русских вопрос. Россия — по определению евразийская держава, многонациональная, как не допустить того, чтобы защита интересов русских жителей, не превратилась в инструмент разрушения России под лозунгами «Хватит кормить Кавказ!», «Сибирь — не Московия» и т. д.

Как найти оптимальное сочетание, когда имперское начало не подавляет, а развивает русский народ? Стоит вспомнить, что Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята 12 июня 1991 года, предопределив Беловежский сговор 8 декабря 1991 года и крах СССР…Как не повторить нам негативы нашей истории?





— Страна не могла не обрушиться, раз мы её поделили на национальные республики. Недавно мы общались с дагестанцами-мусульманами, и, когда общались, я вспомнил беседу с чеченцем — генерал-майором ФСБ и его слова: «Знаешь, Леонид Петрович, если бы наверху был Белый Царь и Аллах — мы бы все объединились. Мы любим Россию, но, сражаясь за неё — мы сражаемся не за территории как таковые, а за Белого Царя…»

Вот главный объединяющий все народы фактор. И дагестанцы согласились, они тоже называют себя имперцами, им понятно, что такое вертикаль власти. Между православием и исламом в этом вопросе нет разделения, и, если будет Империя — ислам будет работать на неё. Вспомните, когда после революции началась Гражданская война — чеченцы, ингуши, другие кавказские народы в Белой армии воевали.

— Империя невозможна без самодержавия.





— Да. Но сейчас предлагать монархию рано, это будет неподготовленная атака. Надо освобождать наши умы, нашу память от мифов. Историю нашего Отечества в советское время начали изучать с 1935 года — почему? Потому что надо было заново её написать, а перед этим подготовить новый преподавательский состав, потом ребята из института Красной профессуры сочиняли нам историю «от фонаря» под названием «Краткий курс ВКПб» Иосифа Виссарионовича… Мы до сих пор не преодолели эти мифы, искажённые представления о нашем прошлом.

— Резюмируем. Для того, что русский народ процветал и сохранял гармоничные отношения с другими народами необходимо восстановление суверенного государства, каковым может быть только Русская евразийская империя, а для её восстановления необходима монархия, восстановить которую можно лишь через изменение нашего сознания и избавление от советских стереотипов.

И здесь возникает проблема: большинство россиян, по-прежнему видит в Советской эпохе в первую очередь Великий Проект, Идею Справедливости, Радость небывалых Побед… Как работать с сознанием людей, чтобы не оттолкнуть это большинство, и лучшие наработки советского времени синтезировать с достижениями царской эпохи?





— Людей старшего возраста уже не переделать, надо работать с молодёжью. Это очень трудно. Приведу пример, моя старшая внучка, ученица седьмого класса, как-то говорит мне: «Дедушка, нас в школе учительница спрашивает: почему избрали Михаила Романова на царствование, я ответила, что за него голосовали все сословия, потому что были заинтересованы в том, что у государства появился после страшного Смутного времени Царь. Это первое, второе — его поддержала Русская Православная Церковь, которая тогда имела огромное влияние.

И третье, он, совсем молодой, не был замешан в предательствах Смутного времени, когда бояре перебегали от поляков к Лждедмитриям». Я похвалил её за ответ, но, внучка рассказала, что её ответ учительница сочла неправильным. Поскольку отвечать надо как в учебнике, а там написано — одна строчка в том смысле, что бояре избрали молодого человека, чтобы им манипулировать. Всё, гадость в отношении российской истории в сознание детей заложена.

Потом, когда дети вырастут, тяжело им будет избавляться от заложенных в них ложных представлений и принять идею монархии.

Многие так и будут метаться между двумя нам с Запада подсунутыми проектами — либеральным и коммунистическим. Вспомните, как и коммунисты и либералы (а ведь они одного корня) начинают бесноваться при напоминании о Третьем пути, — особом предназначении исторической России. Стоит произнести, не давая никаких оценок имя Государя-Императора Николая Второго — сразу же атеисты, либерасты, гомосексуалисты и прочее отребье объединятся и начинает орать, что это слабый царь, который «продал и развалил Россию».

О чём это говорит? О том, что мы на правильном пути.

Мы не намерены менять режим, наше дело заключается в том, чтобы помочь людям усвоить уроки прошлого, тогда желание посредством принятия новой Конституции восстановить Империю и Монархию станет для них естественным. А для тех, кто считает себя монархистом, для всех православных русских людей Царь есть, всегда был и будет, имя Ему — Иисус Христос.





Геннадий Дубовой, для «Русской Весны»

03.02.2017

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По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/17064/-