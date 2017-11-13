Украина 

Раскрыт секрет косы Тимошенко

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Раскрыт секрет косы Тимошенко | Русская весна

Политтехнолог Алексей Ситников раскрыл секрет знаменитой косы лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. 

По его словам, она стала носить косу потому, что «ей просто на лбу надо поставить штамп, что она украинка».

«Команда Юлии Руссовой (которой уже нет в живых), с которой я работал, получила приглашение проконсультировать молодого политика — Юлию Владимировну Тимошенко. Тогда еще в Днепропетровске, еще только начинающего политика.

Первое, что мы сделали, — провели психосоматические исследования. Глубже исследования просто не существует. И мы тогда вычислили причину очень большого антирейтинга Тимошенко. Тогда возникла мысль, что одной из причин этого антирейтинга, уже в появляющемся самосознании национальной идентичности украинского народа, было то, что ее не очень воспринимают украинкой», — сказал он.

«Появилась мысль, что ей просто на лбу надо поставить штамп, что она украинка. Есть и еще одна причина этого антирейтинга: Юлия Владимировна и сейчас очень красивая женщина, а в 37 лет какая энергетика исходила. У мужчин крышу сносило — и у меня сносило, и у всех сносило.

Вот эта боязнь женщин, что появляется некая конкурентка в публичном пространстве, женщины не принимали красивую, очень сексуальную, очень энергичную яркую женщину. Исследования показали, что нужно снижать сексуальность.

Наши психоаналитики тогда просчитали, что есть только два архетипа, в которых женщина не испытывает конкуренции с другой женщиной, — это мать и учительница.

Для матери Тимошенко тогда была еще слишком молода (сейчас надо делать этот образ), а идея учительницы заключалась в том, что она должна быть привлекательной, но не сексуальной. И тогда была предложена стилистика учительницы с украинской консервативной прической. Никогда распущенные волосы, всегда костюм, юбка ниже колена. И очень консервативный стиль. Мы эту идею представили Юлии Владимировне», — добавил Ситников.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510580518

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