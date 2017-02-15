Раненого «киборга» посадили на три года за кражу флага Украины (ВИДЕО)

Дважды раненого «киборга» осудили на три года лишения свободы за кражу флага ценой в 65 гривен. Сельский голова, полицейские и судья не поверили, что «ветеран АТО» взял флаг, чтобы постирать.

Винницкий суд осудил на три года лишения свободы «за кражу государственного флага» Николая Лаврика, который участвовал в карательной операции в Донбассе, в том числе в боях за Донецкий аэропорт, где получил два ранения.

Сам Лаврик рассказал, что флаг висел на изогнутой трубе на въезде в село Бандышевка — грязный и помятый, словно тряпка. «Киборг» говорит, что снял его, потому что своими глазами видел, как в Донецком аэропорту «ребята умирали за флаг».

«Как-то внутри все перевернулось, когда увидел. Я его и забрал. Флаг Украины не должен в таком состоянии находиться. Если он потрепанный, грязный — значит, он им не нужен. Я его забрал домой, почистил, постирал и оставил у себя», — рассказал «вор».

Неизвестно, собирался ли Лаврик оставить флаг у себя или вернул бы на место, но уже на следующий день сельский голова села Бандышевка Николай Антонюк заявил о краже на сумму, которая подпадает под статью.

«Председатель сельского совета предоставил нам справку о том, что государственный флаг находился на балансе и стоил 300 гривен», — доложил начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковский.

Суд принял решение наказать патриота тремя годами лишения свободы. «Атошник» такой награды от родины не ожидал и только после этого обратился к юристам, чтобы подать апелляцию.

Адвокаты утверждают, что стоимость флага в действительности составляет 65 гривен.

«Закупили такой же флаг, который стоит 65 гривен, а не 300. Получается, (сельский голова — прим. РВ) обманул. Сейчас проведем проверку совместно с прокуратурой и дадим принципиальную оценку действиям должностного лица», — пообещал адвокат Александр Гардецкий.

В итоге, дело, видимо, получит продолжение: перед «киборгом» уже извинились, в прокуратуре обещают «наказать следователей».

Заставят ли раненого «киборга» вернуть государству украденное имущество или оставят ему флаг за 65 гривен на память, не сообщается.