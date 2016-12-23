Раненные под Дебальцево солдаты ВСУ признали, что напали на ЛНР первыми. Их ждут месяцы реабилитации (ВИДЕО)

Солдаты украинских оккупационных войск говорят, что справились с командой занять позиции Народной милиции ЛНР под Дебальцево, таким образом признавая, что сами совершили нападение, вопреки лжи командования ВСУ, обвиняющего военных ЛНР.

Множество раненых украинских военных находятся в госпиталях в разных частях страны. Десятки раненых солдат ВСУ отправили в Днепропетровск, а 12 раненых оккупантов из-под Дебальцево доставили в Винницкий военный госпиталь.

Двое военных находятся в реанимации, говорится в новостном сюжете ТСН.

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Из Донбасса солдат доставили санитарной авиацией.

«Это эвакуация непосредственно с передовой, вне передовых госпитальных баз», — рассказал журналистам начальник травматологического отделения военного госпиталя Центрального региона Александр Фомин.

Врач добавил, у большинства горе-карателей огнестрельные ранения рук, ног, грудной клетки и живота. Нужные операции сделаны, угрозы жизни для большинства прибывших уже нет. Военных ждет долгая реабилитация, с ними начали работать психологи.

«Много контузий. Не один месяц лечения и реабилитации», — заявляет главный травматолог госпиталя.

Сами «ВСУшники» прямо заявили, что получили приказ и выполнили поставленную командирами задачу, таким образом невольно признав, что сами совершили нападение, вопреки лжи командования ВСУ, обвиняющего вооруженные силы Народных республик Донбасса.

Также раненые утверждают, что они захватили высоту с минимально возможными в данной ситуации потерями со своей стороны. Страшно представить, какие же потери у украинской армии считаются не минимальными, учитывая, что за время этой провальной операции несколько десятков солдат ВСУ были убиты и многие десятки получили ранения.

«Взять высоту, мы ее взяли. Мы взяли те позиции, которые мы должны были занять. Потери у нас минимальные», — говорит раненый солдат по кличке «Лука».

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