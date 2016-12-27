Ракку и Мосул освободят от ДАИШ в 2018 году: американский генерал

На освобождение от террористов ДАИШ города Ракка в Сирии и иракского Мосула потребуется еще как минимум два года, заявил в интервью Daily Beast командующий войсками международной коалиции, генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд, отметив, что это может произойти к концу 2018 года.

Однако генерал не стал прогнозировать точных сроков победы над террористами, посчитав, что после победы коалиции и правительственных войск в Ракке и Мосуле, боевики переберутся в пустыню между Сирией и Ираком.

Таунсенд отметил прогресс, который демонстрируют иракские войска в борьбе с террористами, осваивая ведение боя с применением танков в условиях города. Командующий при этом уточнил, что сейчас иракская армия временно прекратила штурм Мосула, чтобы пополнить запасы и оценить потери.

Ранее, как уже сообщало EADaily, стало известно, что отряды шиитского ополчения Ирака («Хашд аль-Шааби») в ходе военных действий на южном фланге операции по освобождению города Мосул от террористов ДАИШ за последние дни уничтожили около 300 боевиков. Наступая на город Тель-Афар (в 60 км к юго-западу от Мосула), ополченцы «Хашд аль-Шааби» нанесли противнику серьёзный урон в живой силе и технике. Сообщается, что, помимо уничтоженных трёх сотен террористов, ДАИШ потеряла семь единиц бронетехники.

ДАИШ («Исламское государство», ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.