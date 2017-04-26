Ракетный удар США по Сирии создал угрозу для жизни российских военных, — Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ракетный удар США по Сирии создал угрозу для безопасности российских военнослужащих.

«Ракетный обстрел расцениваем как грубое нарушение международного права. Кроме того, действия Вашингтона создали угрозу для жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом», — сказал Шойгу, выступая на VI Московской конференции по международной безопасности, которая проходит под эгидой Минобороны РФ.

По его словам, «такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава РФ».

Российский министр констатировал, что сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом в Сирии было бы полезным, однако заявил, что понимания со стороны США РФ пока не находит.

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Он напомнил, что в 2015 году был подписан Меморандум о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, направленный на недопущение конфликтов при действиях авиации. Однако его применение было приостановлено РФ после ударов крылатыми ракетами США по сирийскому аэродрому Шайрат.

«Не исключаем возможности более тесной российско-американской координации по борьбе с ИГИЛ*, создания дополнительных каналов связи для оперативного разрешения кризисных ситуаций», — отметил Шойгу.

США 6 апреля нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат в Сирии, с которого, как считают в Вашингтоне, вылетели сирийские самолеты, устроившие химатаку в Идлибе.

* Запрещенная в РФ террористическая организация