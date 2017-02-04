РАЙ И АД КОНЧАЛОВСКОГО

23 января мы посмотрели новый фильм Андрея Кончаловского «Рай». На единственном сеансе в кинотеатре кроме нас в зале сидели несколько человек. Но после окончания фильма они аплодировали! На мой взгляд, «Рай» лучший фильм Андрея Сергеевича за последние годы и лучшая роль Юлии Высоцкой.

Я думал, что Кончаловский циник, а он, если судить по фильму, оказывается, человек верующий. В целом мне нравится творчество Андрея Кончаловского. Я пытаюсь учиться у него, хотя наши взгляды не во всём совпадают. 21 января 2000 года я подарил Андрею Сергеевичу свой роман «Чужой странный непонятный необыкновенный чужак» – о пережитом мною в результате автокатастрофы состоянии околосмертия. В 2012 году я сделал небольшой фильм «Кончаловский в Петербурге». В ответ Андрей Сергеевич прислал мне в подарок на DVD 8 своих фильмов и книгу «Годы дальних странствий».

Я рад, что наконец-то Кончаловский снял фильм о самых важных,

экзистенциальных вопросах бытия. Я тоже приверженец документально-художественного стиля в кино. Мною сделано несколько видеороликов об отношении людей к смерти, их представления о рае и аде. А в прошлом году мы побывали там, где рай встретился с адом. Об этом мой фильм «Рай и ад Соловков», который приглашаю посмотреть.

https://www.youtube.com/watch?v=0rzp3zaJ8mI&feature=youtu.be

Подготавливая эту статью, я ещё раз для точности цитирования посмотрел фильм «Рай» на пиратском сайте (да простит меня Андрей Сергеевич).

Безусловно, «Рай» заслужил те награды, которыми его отметили на различных кинофестивалях. Фильм выдвинули на «Оскар», однако он не был принят американской киноакадемией. Вот если бы Кончаловский показал освобождение концлагеря американскими войсками, тогда, возможно, фильм и получил бы «Оскар».

Я не претендую на истину в последней инстанции. Каждое моё суждение следует рассматривать как предложение к обсуждению.

Я не думаю, что старший брат завидует «Оскару» младшего, скорее, наоборот.

Если младший брат Никита обращается к сердцу зрителя, то Андрей апеллирует к рассудку. Кончаловский предлагает зрителю не сопереживание, а рефлексию. Возможно, поэтому катарсиса не происходит.

Во время просмотра фильма «Рай» мне, разумеется, вспомнился «Список Шиндлера» и «Ночной портье». Но «Рай», на мой взгляд, глубже по сценарному замыслу. В фильме Кончаловского есть метафизика, чего нет ни у Стивена Спилберга, ни у Лилианы Кавани.

Кончаловский вернулся к своему персональному неореализму. Фильм «Рай» — метафизическое повествование, в котором слово даётся умершим людям. Картина стилизована под хроникальное кино. Кадры «старого кино» перемежаются с рваным монтажём любительской плёнки.

Думаю, что обращение к теме посмертного суда для нынешнего Кончаловского не случайно. Пережитая трагедия с дочерью, видимо, изменила взгляды прежде неверующего художника на тему ответственности перед Вечностью. Возможно, даже, мастер поверил в Бога, от лица которого звучит последняя фраза в фильме.

Фильм «Рай» рассказывает о переплетении судеб русской аристократки-эмигрантки и участницы французского Сопротивления Ольги (Юлия Высоцкая), француза-коллаборациониста Жюля (Филипп Дюкень) и высокопоставленного офицера СС Хельмута (Кристиан Клаусс).

Ольга арестована за укрывательство еврейских детей. Образ Ольги Каменской перекликается с реальным прототипом – Верой Оболенской, русской героиней французского Сопротивления, отказавшейся давать показания.

«Моя картина не отражает документальной реальности», – признаёт Кончаловский. – Но сюжет основан на реальных фактах. … У меня возник замысел: показать, как русская аристократка, которая вела беспечную жизнь, бросает всё, отказывается от всего — чтобы пожертвовать собой во имя других.

Меня интересует тема духовного насилия, насилия над душой.

А ещё меня интересует тип человека, который уверен, что он прав. Он настолько убеждён в своей правоте, что во имя её совершает зло и насилие. Будучи уверенным при этом, что творит благо. Это вечная тема, как и вечно в этом мире зло».

Жаль, что в фильме не показано, верят ли главные герои в Бога. Исходя из религиозных убеждений можно было бы объяснить их поступки. Только Ольга говорит, что она православная.

Кончаловский говорит, что для него главным являлся образ Хельмута. Этот образ, видимо, навеян книгой «Благоволительницы» Джонатана Литтелла. Режиссёр утверждает, что изучал книгу «Застольные беседы Гитлера», из которой приведены рассуждения о немецком рае, а также об отношении к искусству: «войны приходят и уходят, а остаётся только одно – сокровища культуры».

Оказывается, мечта Гитлера, неизвестным художником гулять по улицам Флоренции, бродить по Риму, по Вене. Ради этого он даже готов был изменить свою внешность.

Меня, вообще, удивляет, как в последнее время пытаются обелить главарей нацистского Рейха (Сокуров в фильме «Молох», Шахназаров в фильме «Белый тигр»). Появилась масса книг и публикаций о Гитлере.

Кому это выгодно?

Кто-то понял «Рай» как фильм о русской исключительности, существующей на земле для спасения всего и вся. Кто-то окрестил фильм – «необыкновенный фашизм».

А вот мне показалось, что фильм «Рай» – это исповедь самого режиссёра.

Если сравнить интервью Кончаловского «Российской газете» 21 марта 2008 года («Пещерный глянец») и последнее интервью на «Эхо Москвы» в программе Дифирамб 21 января 2017 года, то эволюция очевидна и закономерна.

«После Аушвица бессмысленно думать о том, что поэзия или красота могут спасти мир, – говорил Кончаловский в 2008 году. – Человек не рождён для добра. Человек рождён как животное, и любой хороший человек может стать животным в течение часа, ну пяти часов, если его поместить в тюрьму. … Человек гораздо в большей степени животное, чем мы думаем, чем мы хотим думать. Животным свойственны эгоизм, самосохранение и репродукция. Это главное, что определяет и человека тоже, а не только этический код или вера в добро, особенно поиск истины».

21 января 2017 года на «Эхо Москвы» Кончаловский заявил: «Для меня как для режиссёра и для художника сегодня самое сложное — пытаться достичь вот того, что за рябью находится, не правду, а увидеть истину. …

Самое главное, что меня волнует сейчас, — это не характеры, а попытка попытаться увидеть ту глубину океана, которая за видимым миром находится. За любым — за вами, за мной — за нами видимыми есть какая-то невидимая божественная субстанция. И она соединяет весь мир».

«Понимаете, зло, оно растёт без посторонней помощи. А чтобы было добро, всегда нужно усилие, последнее усилие, чтобы не потерять эту последнюю надежду, чтобы там … что там за гранью зла … будет чудо … любовь есть».

Эти слова героини фильма Ольги Каменской не только позиция режиссёра, но, кажется, исповедь самой Юлии Высоцкой, настолько проникновенно они сказаны.

Иногда кажется, любовь мастера к жене затмевает его любовь к искусству.

…

ПОЛНОСТЬЮ мою статью РАЙ И АД КОНЧАЛОВСКОГО можно прочитать в моём дневнике по ссылке

http://www.liveinternet.ru/users/1287574/post407784003/

С уважением, Николай Кофырин – Новая Русская Литература – http://www.nikolaykofyrin.ru

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107652/17027/-