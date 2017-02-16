Радость Украины по поводу слов Трампа о Крыме преждевременна

«Трамп предал Россию», «зря хвалили и надеялись», «Америка снова враг» — комментарии подобного рода заполонили социальные сети.

Первопричина в заявлении официального представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что его босс «ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым».

Но так ли это на самом деле?

Начать стоит, подчеркнув важный нюанс — подобное «разочарование» в Дональде Трампе демонстрируют в основном те, кто изначально не был им очарован, призывая Хиллари Клинтон «прийти и володеть» США и всем миром.

Между тем ничего нового ни Спайсер, ни Трамп не сказали. Будучи кандидатом в президенты, республиканец ни разу не говорил, что считает Крым российским. Отвечая на вопрос о том, признает ли он принадлежность Крыма к РФ и готов ли поднять тему снятия санкций, Трамп кратко ответил: «Мы изучим этот вопрос».

В среду он также напомнил, что Крым стал частью России при президенте Обаме. И вновь ничего нового. Трамп это на все лады подчеркивал и в период предвыборной гонки.

Ясно, что процесс «изучения» идет до сих пор — и продлится вплоть до первой официальной встречи американского и российского президентов, от которой многие в мире по-прежнему ждут прорывных решений. Но даже если явного прорыва и не будет, не страшно — всерьез на него Москва и не рассчитывает.

И сам Владимир Путин, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, и другие официальные спикеры неоднократно говорили, что принципиальное отличие Дональда Трампа от Хиллари Клинтон в готовности слушать Россию. У кандидата от демократов была четко обозначенная позиция, в которой Москве отказывалось в праве иметь собственные цели, отличные от американских.

Таким образом, говорить что-то определенное о позиции Трампа по Крыму и санкциям в настоящее время — не более чем спекуляция. И в России это отлично понимают.

«Возможность перезагрузки российско-американских отношений отнюдь не перечеркнута, — полагает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Но высказывания пресс-секретаря президента показывают, что инерционный маховик, раскрученный в Вашингтоне против России, пока далеко не остановлен».

«Оно (заявление по Крыму и Украине — ред) было сделано, чтобы снять напряжение, показать, что он (Трамп — ред) не такой пророссийский, как это может показаться, чтобы приглушить то недовольство, которое есть по поводу него в американском истеблишменте», — полагает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отмечает, что у президента США, скорее всего, пока нет личной позиции по Донбассу и Крыму, так как в Госдепе до сих пор не сменилась старая команда, которая готовит для главы государства информацию по данной теме.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила: «Мы свои территории не возвращаем. Крым — это территория Российской Федерации». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с похожим заявлением, отметив, что тема возвращения полуострова не обсуждается и не будет обсуждаться с зарубежными партнерами.

Наконец, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил «Интерфаксу»:

«Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ.

Жители США избрали Трампа потому, что он стал говорить о необходимости прекратить конфликты в Сирии, Ливии, урегулировать ситуацию с Ираком, вести борьбу с терроризмом, выстроить отношения с Россией, с Китаем.

Если он откажется от своих предвыборных обязательств — это уже вопрос к нему».

Таким образом, радость украинских политиков и их симпатизантов по эту сторону границы несколько преждевременна.

Спайсер не сказал ничего, принципиального отличающегося от предвыборных заявлений Трампа. Его комментарий лишь констатация того, что внешняя политика Соединенных Штатов будет меняться постепенно, с преодолением сопротивления серьезной части истеблишмента — как демократического, так и республиканского.

Но даже если Трамп на встрече с Путиным откровенно, как он это любит, скажет: «Владимир, мы категорически не согласны с тем, что Крым — это Россия», в контексте дальнейших политических и экономических отношений это вообще ничего не значит.

Вашингтон не признавал республики Прибалтики частью СССР и в дни Карибского кризиса, и во времена «разрядки», и при Михаиле Горбачеве, хотя уровень отношения между странами в этот период существенно разнился.

Это существенное, казалось бы, разногласие не мешало нашим странам договариваться по действительно принципиальным вопросам, сокращать вооружения, осуществлять совместные космические программы и заключать экономические соглашения разного масштаба.

И это притом, что тогда между двумя государствами были серьезнейшие идеологические расхождения. Сейчас подобных расхождений нет: и Россия, и США — капиталистические государства с демократическим общественным устройством.

Точек соприкосновения у нас гораздо больше, чем поводов для размежевания, и практически у всех крупных стран мира есть такие вопросы, по которым они никогда не согласятся друг с другом.

Подчас даже откровенная вражда не мешает странам состоять в одних и тех же военно-политических блоках, как, скажем, Греции и Турции.

Пожалуй, единственное, в чем можно отчасти согласиться с участниками показушной истерики вокруг Крыма, так это в том, что у некоторой части граждан ожидания по поводу Трампа действительно были завышенными. Но это проблема самих граждан, а не Москвы, Вашингтона и Симферополя.

У США всегда будут собственные, отличные от российских интересы независимо от того, кто сидит в Белом доме.

Разница в том, что дальновидные лидеры понимают — у России тоже есть свои интересы, и об их разграничении надо договариваться в интересах мира и международной стабильности. А вот давить на Россию и уж тем более угрожать ей военной силой бессмысленно и опасно.

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Антон Крылов

Деловая газета «Взгляд»