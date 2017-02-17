Украина 

Радикалы «украсили» посольство Польши в Киеве портретом Бандеры (ВИДЕО)

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Радикалы «украсили» посольство Польши в Киеве портретом Бандеры (ВИДЕО) | Русская весна

16 февраля экстремисты из «Черного Комитета» вывесили портрет Бандеры на посольстве Польши в Киеве. 

 Поводом для таких действий, по их словам, стали откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши.

В частности, речь идет о президенте Анджее Дуде и главе правящей партии «Право и Справедливость» Ярославе Качиньском, которые в ультимативной форме требуют от Украины отказаться от героизации Степана Бандеры и УПА*.

Экстремисты считают, что ни одно государство в мире не в праве вмешиваться во внутренние дела Украины.

«В то время, когда мы в тяжелых боях вырываемся из-под влияния Российской империи, подобные заявления Польши является ударом в спину. Украина сейчас воюет за независимость, а не за замену одного господина на другого», — говорится в сообщении организации.

«Напоминаем, Польша героизировала своих государственных деятелей, проводивших откровенную антиукраинскую политику, в частности Пилсудского. Но каждая страна имеет право уважать тех, кого считает нужным. Если же наш МИД не способен стать на защиту украинских интересов, то эти полномочия перебираем на себя мы. Нам не за что извиняться! Наша страна — наши герои!» — заявил координатор «Черного Комитета» Богдан Тыцкий.

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​* Запрещенная в РФ экстремистская организация

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487258068

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