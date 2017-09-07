Ради сотрудничества с Россией Крым можно «вынести за скобки», — немецкий политик

Если ЕС не удастся привлечь Россию к участию в европейской политике безопасности, то «будет только хуже», заявил бывший премьер-министр Бранденбурга Матиас Платцек в ходе выступления в городе Ленин. Чтобы не допустить «поворота России к Китаю» и сохранить диалог с Москвой, можно «временно вынести за скобки тему Крыма».

«В российской политике многое достойно осуждения», — заявил экс-премьер-министр Бранденбурга и председатель Германо-Российского форума Матиас Платцек в ходе выступления перед членами Социал-демократической партии в бранденбургском Ленине. Тем не менее, Германия не должна обрывать диалог с Москвой, подчеркнул политик.

Как пишет корреспондент Märkische Allhemeine Zeitung Франк Бюрстенбиндер, Платцек также усомнился в успехе санкций. «Всё будет только хуже, если нам не удастся привлечь Россию к европейской политике безопасности», — подчеркнул экс-премьер.

По словам Платцека, есть опасения, что «Россия повернётся к Китаю». Американцы намерены принимать активное участие в тихоокеанском пространстве.

«Где Германия будет через 20–30 лет?» — риторически спросил Платцек. Для того чтобы сохранить диалог с Россией, можно «временно вынести за скобки тему Крыма».

Как отмечает автор материала, не все слушатели соглашались с подобными взглядами, например, некоторые оправдывали присутствие НАТО в Прибалтике, чтобы «быть на равных» с Россией. Также бывший премьер Бранденбурга дал «неутешительный ответ на вопрос о российской оппозиции».

«Она разобщена и сконцентрирована только в Москве и Санкт-Петербурге. Что касается её вождей, то нужно внимательно смотреть, кого вы хвалите», — резюмировал Платцек.

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