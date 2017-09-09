Пытки за Bitcoin: в Киеве напали на трейдера криптовалют

В Киеве трое мужчин выбивали Bitcoin у Алексея Шерстнева, который занимается трейдингом криптовалют и консультациями по этой теме.

Об этом пострадавший написал на своей странице в Facebook.

«Пытки за Bitcoin. Пытка в течении 3-х часов. Требовали Bitcoin. Трое крепких людей. Били, запугивали, обещали убить», — отметил Шерстнев.

Он рассказал, что инцидент произошел вечером, 4 сентября, в помещении клуба Santa Muerte на улице Ярославов Вал. С Шерстневым связался человек, который попросил встретиться с ним для консультации по криптовалютам, заявив, что знаком с инвестором, готовым инвестировать в Bitcoin.

Отмечается, что первая встреча с якобы инвестором произошла 25 августа. На ней Шерстнева попросили показать, как работает Bitcoin-кошелек и перевод средств. При этом на 4 сентября назначили следующую встречу.

Пострадавший утверждает, что на встрече трое мужчин начали ему угрожать, а также требовали телефон и пароль к Bitcoin-кошельку. По его словам, при попытке покинуть комнату, его схватили и начали бить, отобрав телефон.

Алексей заявил, что в баре его продержали около трех часов, требуя перевести им на счет 10–12 Bitcoin, что составляет около $44 000.

При этом он обхитрил нападавших, убедив их отправить сигнал SOS с его телефона. Более того, ему удалось сфотографировать одного из них.

Злоумышленники, поняв, что послали сигнал тревоги, покинули помещение.

После этого Шерстнев подал заявление в полицию.

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