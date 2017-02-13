Пысьмэннык Жадан, бацька Лукашенко и дипломатия по-украински

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front

Украина последовательно портит отношения со всеми своими соседями. Но дело не в Жадане и даже не в Лукашенко.

Об этом Константин Долгов расскажет в своем новом видеосюжете.

«Тут вот неожиданно украинского пысьмэнныка Жадана выгнали из Беларуси. Не просто так выгнали, а как следует с милицией и КГБ. Дело в том, что поэту и пысьмэнныку запрещен въезд в РФ еще с 2015 года за причастность к террористической деятельности. Если кому-то станет смешно, что такой шклявый штырь может быть террористом, то сообщаю вам, что именно Жадан был одним из вожаков нацистов», — сказал Константин Долгов.

Метки по теме: Война на Украине; Гражданская война на Украине; Долгов; Украина; Украина и соседние страны

По материалам: https://news-front.info/2017/02/13/pysmennyk-zhadan-backa-lukashenko-i-diplomatiya-po-ukrainski/