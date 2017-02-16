Пышнотелая модель в нарисованном купальнике появилась на обложке журнала

«Женщины, которым не хватает уверенности в себе, потому что у них складки, или растяжки, или целлюлит — это для вас! Вы красивые. Вы сильные. И вместе мы должны вдохновлять друг друга».

Фотография для обложки очень популярного в Америке журнала «Sports Illustrated — Swimsuit» — событие значимое, для него позируют самые знаменитые модели мира в купальниках, о каждом выпуске пишут все местные средства массовой информации. Впервые в своей истории на обложке журнала красуется модель размера plus-size в купальнике, нарисованном на обнажённом теле.

«Встречайте Хантер МакГрейди. Новый соблазнительный образец для подражания. Красота — это не размер», — так представила свежую обложку редакция журнала. Сама же 23-летняя Хантер МакГрейди вне себя от восторга и поделилась своими эмоциями на своей страничке в Инстаграм.

«Это сюрреалистический момент для меня! Меня просто распирает рассказать вам всё об этом, ребята! Я хочу поблагодарить @MJ_Day за такую возможность и @si_swimsuit за продвижение красоты, которая приходит во всех формах и размерах. Красота — это не цифра. Она не имеет границ. Я никогда не чувствовала себя сексуальнее, чем на этой фотосессии», — пишет Хантер, позировавшая совершенно обнажённой, не считая нарисованного на теле яркого купальника.

Американка Хантер МакГрейди не всегда обладала пышными формами, в 16 лет она весила 52 кг при росте 180 см, но при таких отличных параметрах и внешности, получила отказ в нескольких модельных агентствах. Может с горя, а может океанский воздух Калифорнии начал сказываться на аппетите, но Хантер начала есть… и через несколько лет всё-таки стала моделью, только теперь уже с приставкой «плюс».

Хантер надеется, что модельный мир дойдёт до того состояния, когда моделей перестанут делить на «плюс» и «нормал», потому что все они делают одну и ту же работу, и нет никакой необходимости определять моделей в отдельные категории.

«Я думаю, что отрасль размеров „плюс“ находится на подъеме, и это делает меня счастливой! Это так прогрессивно, и я надеюсь, что этот импульс сохранится, и мы сможем показать всем, что есть очень много красивых женщин за пределами миниатюрных размеров!» — говорит Хантер.

«Я делаю это не только для себя, но для каждой женщины, которая когда-либо чувствовала себя неуютно в своём теле, и думала, что она не сексуальна. Женщины, которым не хватает уверенности в себе, потому что у них складки, или растяжки, или целлюлит, или угри — это для вас! Вы красивые. Вы сильные. И вместе мы должны поддерживать и вдохновлять друг друга», — написала Макгрейди в своём Инстаграме, где за её успехами в модельном бизнесе следит более 180 тысяч подписчиков.

Жизнерадостная Хантер живёт в Майями и занимается любимым делом: снимается для модных журналов, рекламных кампаний и собственного удовольствия и пропагандирует здоровую женскую внешность.

«Я работаю каждый день, когда могу. Правильное питание очень важно, но не позволяйте ему управлять своей жизнью. Если я хочу кусок пирога, я съем его. Занимайтесь спортом, будьте внимательны к тому, что вы едите, но при этом получайте удовольствие от своей жизни! Она ведь так прекрасна!» — призывает всех соблазнительная Хантер МакГрейди.

Рост Хантер МакГрейди 181 см, грудь-талия-бедра 114−90−124 см.