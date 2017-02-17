Пятеро украинских военных погибли от «дружественного огня» под Авдеевкой

В результате обстрела собственных позиций недалеко от Авдеевки погибли 5 военнослужащих ВСУ.

Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В последнее время, «бичом» подразделений ВСУ в зоне т. н. «АТО» стала нехватка командирского состава в звене «рота-батальон», причем всех категорий. Чтобы залатать эти «дыры», командованием ВСУ принято решение о направлении ряда прапорщиков и сержантов на краткосрочные курсы. По окончанию которых им будет присвоено офицерское звание, с отправкой на вакантные должности в воюющие подразделения.

Фактически такие кадры не способны управлять подразделениями, о чем прекрасно понимает командование «АТО», но от безумных решений своего политического руководства не способно отказаться.

Одним из ярких примеров реализации своих профессиональных способностей такими кадрами стала несогласованность действий между подразделениями 25-й бригады и прибывшим на усиление подразделением 79-й бригады, в районе н. п. Нетайлово. В результате «дружественного» обстрела занятых позиций пять военнослужащих ВСУ погибли. Данный факт скрывается от общественности, чтобы не показывать непрофессионализм командиров ВСУ», — сказал он на брифинге.

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Также, как отметил Басурин, «решая проблему с не укомплектованностью подразделений, командование ВСУ призвало на службу резервистов, возраст которых более сорока лет».