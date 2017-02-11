Пять островов Курильской гряды в Сахалинской области получили имена
Пяти доселе безымянным островам Курильской гряды присвоены имена. Соответствующее распоряжение об этом подписал в субботу, 11 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Как передает ТАСС, географические объекты, расположенные в Сахалинской области, теперь будут носить имена генерал-лейтенантов Кузьмы Деревянко и Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, губернатора Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.
Стоит отметить, что проект по присвоению имен безымянным Курильским островам начался в 2010 году. Предложения о наименовании островов подготовило Сахалинское отделение Русского географического общества. А в августе прошлого года одному из расположенных в Охотском море островов Большой Курильской гряды было присвоено имя легендарного журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/11/pyat-ostrovov-kurilskoy-gryady-v-sahalinskoy-oblasti-poluchili-imena