Пять островов Курильской гряды в Сахалинской области получили имена

Пяти доселе безымянным островам Курильской гряды присвоены имена. Соответствующее распоряжение об этом подписал в субботу, 11 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как передает ТАСС, географические объекты, расположенные в Сахалинской области, теперь будут носить имена генерал-лейтенантов Кузьмы Деревянко и Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, губернатора Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

Стоит отметить, что проект по присвоению имен безымянным Курильским островам начался в 2010 году. Предложения о наименовании островов подготовило Сахалинское отделение Русского географического общества. А в августе прошлого года одному из расположенных в Охотском море островов Большой Курильской гряды было присвоено имя легендарного журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова.