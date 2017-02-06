Пьяный харьковчанин возложил вину за разбитое им окно на снайперов ДНР (ВИДЕО)
В Харькове прохожие задержали мужчину, который напал на автомобиль скорой помощи и разбил в нем стекло.
Прохожим, которые его задержали, мужчина объяснил, что он ни при чем. А автомобиль обстреляли снайперы ДНР.
Видео с инцидентом выложил в группе «Типичный Харьков» в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Дмитрий Буравлев.
Инцидент случился поздно вечером 4 февраля в районе Салтовки.
«Разбил окно в скорой и кричит, что ему нужна помощь. Наверное, набухался. Стоим и ждем полицию уже минут 15–20 и все хорошо», — говорит на видео один из очевидцев.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486319183