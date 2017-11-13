Пьяный украинский нацгвардеец застрелил сослуживца

Ночью 30 октября на территории опорного пункта вблизи села Мирное Волновахского района, на оккупированной территории ДНР, боец 9-го полка оперативного назначения национальной гвардии Украины застрелил человека.

Об этом сообщает местная полиция.

Находящийся в нетрезвом состоянии нацгвардеец поссорился с сослуживцем и выстрелил ему в голову из АКС-74.

Пострадавший скончался на месте, а стрелявший был арестован на два месяца (ему предъявили подозрение по ч.1 ст.115 и ч. 2 ст. 414 УК Украины).

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