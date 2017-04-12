Украина 

Пьяный «азовец» устроил стрельбу в морге

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Пьяный «азовец» устроил стрельбу в морге | Русская весна

10 апреля в Энергодаре Запорожской области мужчина 1973 года рождения открыл огонь в местном морге.

По словам очевидцев, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения и с порога начал учить сотрудников морга «как надо работать», заявив, что он является членом батальона «Азов».

Огонь велся предположительно из пистолета Макарова. Удалось ли задержать националиста неизвестно.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1491975951

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One thought on “Пьяный «азовец» устроил стрельбу в морге

  • 12.04.2017 at 09:46
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