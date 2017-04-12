Пьяный «азовец» устроил стрельбу в морге
10 апреля в Энергодаре Запорожской области мужчина 1973 года рождения открыл огонь в местном морге.
По словам очевидцев, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения и с порога начал учить сотрудников морга «как надо работать», заявив, что он является членом батальона «Азов».
Огонь велся предположительно из пистолета Макарова. Удалось ли задержать националиста неизвестно.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1491975951
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