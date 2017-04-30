Пьяные полицейские устроили под Киевом жуткое ДТП, есть жертвы (ФОТО)

Под Киевом произошло ДТП со смертельным исходом, в котором свидетели обвиняют сотрудников полиции.

Как видно из фото с места аварии, в салоне полицейского авто уцелела недопитая бутылка виски.

По свидетельству очевидцев, полицейские были пьяны, один из них погиб, второй в критическом состоянии с переломами таза и позвоночника в реанимации. Прогноз негативный.

При этом дело пытаются замять, а пострадавшие в аварии просят помочь, пишет Влад Антонов на своей странице в Фейсбуке.

«Два пьяных сотрудника полиции Гадяцкого района, Полтавской области, двигавшиеся в сторону Киева на автомобиле Лада 2109 на скорости около 150 км/ч, выехавши на полосу встречного движения, ударили автомобиль Ваз 21099, затем ударили автомобиль Лада Ларгус, также на встречной полосе», — написал он.

По его словам, у водителя Ваз 21099 сломана нога, у водителя Лада Ларгус — ушибы и ссадины. В автомобиле Лада 2109 погиб пассажир, водителя забрала скорая с переломом таза.

«Во время осмотра автомобиля Ваз 2109, МЧС нашли недопитые спиртные напитки. Медсестра при осмотре водителя подтвердила его алкогольное опьянение. Водители ваз 21099 и Лада Ларгус прошли освидетельствования на Драгер, были трезвы», — сообщил Антонов.

Читайте также: Украинский боксер Владимир Кличко разгромно проиграл британцу Энтони Джошуа (+ВИДЕО)