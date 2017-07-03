Пьяницы. Маньяки. Самоубийцы — Киев признал катастрофические цифры небоевых потерь в «АТО» (ИНФОГРАФИКА)

За время проведения «АТО» в Донбассе вооруженные силы Украины по официальным данным потеряли около 4 тыс. человек, и значительную часть из этого количества составляют небоевые потери.

Так, в 2014–2015 годах, по данным минобороны Украины и других открытых источников, небоевые потери составили 597 военных, в 2016-м — 256, сообщают украинские СМИ.

Наиболее частой причиной смертей не во время боя являются самоубийства и несчастные случаи. Также к летальному исходу часто приводят ДТП, умышленные убийства, неосторожное обращение с оружием и нарушение правил техники безопасности.

Покончил жизнь самоубийством в 2014–2015 годах 171 служащий ВСУ, в прошлом году эта цифра составила 63 человека. Кроме того, за 3 года войны в рядах ВСУ произошло 120 убийств: 90 — в 2014–2015 годах и 30 — в 2016-м.

При этом значительная часть умышленных убийств в рядах украинской армии списывается на самоубийства и несчастные случаи.

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