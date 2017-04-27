Пьяницы-«атошники» озолотили самогонщиков (ФОТО)

Пьяницы-«атошники» в прямом смысле слова озолотили предприимчивых самогонщиков: у владельцев подпольной точки по производству и реализации контрафактного алкоголя в районе проведения «АТО» изъяты деньги и золото в виде слитков и украшений.

В СБУ уточнили, что предприимчивые мужчины организовали продажу фальсификата в городах Артемовск (который «декоммунизировали» в Бахмут) и Дружковка «Донецкой области» (оккупированной Киевом территории ДНР).

Во время обысков в складских помещениях, гаражах, по месту жительства фигурантов дела и на точках продаж было изъято 2,5 тысячи бутылок алкогольных напитков с фальшивыми марками акцизного сбора, а также емкости и оборудование для разлива контрафакта.

Кроме того, у злоумышленников изъяли 26 тыс. долларов, 6 тыс. евро и более полкилограмма золота в слитках и ювелирных изделиях.

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