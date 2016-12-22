Пьяная фирма на ТНТ заняла первое место в слоте с 22:00 до 23:00

Показ нового мини-сериала стартовал 19 декабря на канале «ТНТ». Продюсеры этой телекомпании предложили людям, которые неравнодушны к сериалам, новый телепроект под названием «Пьяная фирма». Режиссером теленовеллы, продолжительностью 4 серии, выступил Григорий Константинопольский. Для съемок в этом телефильме он пригласил Михаила Ефремова, Лизу Боярскую, а также Ивана Макаревича.

15,7% российских телезрителей посмотрело первую серию этого телепроекта. По информации агентства TNS Россия, возраст телезрителей, которых заинтересовал первый эпизод «Пьяная фирма», варьироваться от 14 до 44 лет. Благодаря этому проекту в слоте с 22.00 до 23.00 канал «ТНТ» со своим сериалом находится в лидерах. Более внушительный показатель этим телепроектом был продемонстрирован по аудитории с 18 до 30 лет. Доля телезрителей, которые выбирали для просмотра именно этот мини-сериал, составила 20,4%.

Напомним, что «Пьяная фирма» — это новый телепроект, который 19 декабря появился в эфире «ТНТ». В нем рассказывается про бывшего врача-реаниматолога Григория Штучного. Он решил оказать помощь своей дочке, которой нужны деньги на проведение дорогостоящих процедур. Если их не делать, то она может потерять ребенка, которого вынашивает. Для того чтобы собрать и заработать деньги быстро, он решил организовать «пьяную фирму», которая будет помогать людям помогать алкоголикам выходить из запоя. При этом за свои услуги фирма планирует брать серьезное вознаграждение.

В свою фирму Штучный решил привлечь соседа-промоутера, который работает в ночном заведении и прекрасно знает людей, которые богаты и при этом часто страдают от зеленого змия. Кроме того, в штате фирмы оказались полицейский Гнилорыбов, главврач больницы Анастасия Григорьевна. В сериях этого телефильма зрители увидят Бориса Ельцына, а также Майкла Джексона.

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По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7880-pyanaya-firma-na-tnt-zanyala-pervoe-mesto-v-slote-s-2200-do-2300.html