Пьяная фирма: 22.12.16 в эфире ТНТ покажут 4 серию популярной трагикомедии

Новый телепроект 19 декабря предложил для просмотра поклонникам сериалов канал «ТНТ». Он запустился мини-сериал «Пьяная фирма». В нём главным персонажем является Григорий Штучный. Он имеет свою методику, которая помогает ему эффективно выводить людей из запоя. Чтобы помочь своей дочери он решает вернуться к старой практике и снова помогает богатым клиентам выходить из запоя.

В фирме, которую он организовал, присутствует полицейский Гнилорыбов, а также главврач Анастасия Григорьевна. Кроме этого помогает ему находить клиентов сосед-промоутер, который работает в ночном клубе. При просмотре серий этого телепроекта зрители смогут увидеть также Майкла Джексона, а также Бориса Ельцына. Сюжет сериала получился довольно интересным и захватывающим. Немало занимательных фактов почерпнут для себя зрители при просмотре серий этого телепроекта. Иногда судьба подбрасывает такие шансы, где достаточно проявить немного инициативы и можно коренным образом изменить свою жизнь. Однако иногда все, что достигнуто, можно потерять в одно мгновение.

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По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7881-pyanaya-firma-221216-v-efire-tnt-pokazhut-4-seriyu-populyarnoy-tragikomedii.html