Пхеньян пригрозил утопить подлодку США «Мичиган», а за ней и остальной флот
Северная Корея пригрозила потопить подводную лодку ВМС США «Мичиган», которая накануне вошла в южнокорейский порт Пусан. Эту угрозу Пхеньяна орбнародовал северокорейский ресурс Uiminzokkiri.
В опубликованном материале говорится, что лодку ждет «жалкий конец» в случае, если США начнут провокации. «Она не сможет и подняться на поверхность, как встретит жалкий конец, превратившись лишь в духа морского», — пафосно заявляется в статье.
Так же в победоносных тонах заявляется, что в случае военной угрозы КНДР использует силы ядерного сдерживания, в результате чего атомные авианосцы, подлодки и вся иная техника противника «разлетятся на кусочки расплавленного металла».
Вместе с этими бравурными заявалениями автору статьи все же удалось высказать одну довольно трезвую мысль. Он подчеркнул, что Вашингтон приближается к выполнения сценария, при котором могут начаться реальные военные действия.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/30/phenyan-prigrozil-utopit-podlodku-ssha-michigan-a-za-ney-i-ostalnoy-flot