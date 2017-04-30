Пхеньян пригрозил утопить подлодку США «Мичиган», а за ней и остальной флот

Северная Корея пригрозила потопить подводную лодку ВМС США «Мичиган», которая накануне вошла в южнокорейский порт Пусан. Эту угрозу Пхеньяна орбнародовал северокорейский ресурс Uiminzokkiri.

В опубликованном материале говорится, что лодку ждет «жалкий конец» в случае, если США начнут провокации. «Она не сможет и подняться на поверхность, как встретит жалкий конец, превратившись лишь в духа морского», — пафосно заявляется в статье.

Так же в победоносных тонах заявляется, что в случае военной угрозы КНДР использует силы ядерного сдерживания, в результате чего атомные авианосцы, подлодки и вся иная техника противника «разлетятся на кусочки расплавленного металла».

Вместе с этими бравурными заявалениями автору статьи все же удалось высказать одну довольно трезвую мысль. Он подчеркнул, что Вашингтон приближается к выполнения сценария, при котором могут начаться реальные военные действия.