PwC: к 2050 году Россия станет первой экономикой Европы

К 2050 году развивающиеся экономики будут доминировать в мире, и Россия — в их числе.

К такому выводу пришли аналитики консалтингового агентства PricewaterhoiseCoopers (PwC), опубликовавшие доклад под названием «Мир в 2050 году».

По данным аналитиков, к 2050 году США по уровню ВВП будут уступать не только Китаю, но и Индии. С седьмого на пятое место поднимется Бразилия, с восьмого на четвертое — Индонезия.

Япония, которая по данным на 2016 год была четвертой крупнейшей экономикой мира, опустится на восьмое место, Германия — с пятого на девятое. Россия останется на шестом месте, но будет первой в Европе благодаря потерянным ФРГ позициям.

PwC отмечает, что наиболее резкие скачки ВВП к 2050 году стоит ожидать от Вьетнама (поднимется с 32 места на 20), Филиппин (с 28 на 19) и Нигерии (с 22 на 14).

Аналитики делают следующие выводы: США и Европа будут постепенно уступать Китаю и Индии, и экономическое доминирование перейдет от стран «Большой семерки» (G7) к «Семерке развивающихся стран» (E7).

Если в 1995 году на долю E7 приходилось примерно половина ВВП G7, а в 2015 году они примерно сравнялись, то к 2040 году, согласно прогнозам PwC, G7 будет в два раза уступать E7.

«Развивающиеся страны и дальше будут главным источником роста мировой экономики. К 2050 году страны E7 могут увеличить свою долю мирового ВВП с 35 до практически 50 процентов», — отмечается в докладе.

ВВП стран Евросоюза к 2050 году будет составлять не больше 10 процентов от мирового уровня — меньше, чем отдельно у Индии.

В целом аналитики предсказывают увеличение мирового ВВП примерно в два раза к 2050 году, если экономический рост будет активно поощряться и если не произойдет никаких глобальных катастроф, угрожающих цивилизации.