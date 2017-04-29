ПВО РФ на Дальнем Востоке приведены в состоянии повышенной боеготовности

Российские соединения ПВО на Дальнем Востоке приведены в состоянии повышенной боеготовности на фоне ракетной активности Северной Кореи.

Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказал глава комитета Совета Федерации Виктор Озеров, подчеркнув, что Москва «контролирует воздушное пространство в зоне ответственность воздушных сил РФ».

«Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. ПВО РФ на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности. Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственность воздушных сил РФ», — пояснил Озеров.

Он уточнил, что в Москве прекрасно понимают, что российские территории не является целью для ракетных запусков КНДР.

«Но техника есть техника, и наши военные делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России», — резюмировал сенатор.

Читайте также: Мощнейший авиаудар ВКС РФ уничтожил базу, заполненную террористами — кадры с БПЛА (ВИДЕО)