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ПВО РФ на Дальнем Востоке приведены в состоянии повышенной боеготовности

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ПВО РФ на Дальнем Востоке приведены в состоянии повышенной боеготовности | Русская весна

Российские соединения ПВО на Дальнем Востоке приведены в состоянии повышенной боеготовности на фоне ракетной активности Северной Кореи.

Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказал глава комитета Совета Федерации Виктор Озеров, подчеркнув, что Москва «контролирует воздушное пространство в зоне ответственность воздушных сил РФ».

«Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. ПВО РФ на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности. Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственность воздушных сил РФ», — пояснил Озеров.

Он уточнил, что в Москве прекрасно понимают, что российские территории не является целью для ракетных запусков КНДР.

«Но техника есть техника, и наши военные делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России», — резюмировал сенатор.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493450333

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