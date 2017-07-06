Путину и Трампу важно обсудить видение отношений, — Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в среду о важности того, чтобы президенты России и США провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге «хороший обмен» взглядами на природу отношений между двумя странами, поскольку Вашингтону намерения России пока неясны.

«Я думаю, очень важным аспектом является восстановление доверия между нами и Россией на уровне военных, а также на дипломатическом уровне», — заявил госсекретарь, говоря о сотрудничестве Москвы и Вашингтона по Сирии.

«Я полагаю, это отвечает интересам обеих стран и всего мирового сообщества», — добавил он и выразил надежду на то, что «это положит начало (решению) других важных вопросов».

При этом Тиллерсон признал, что «на данный момент мы находимся в самом начале пути».

«И пока трудно сказать, каковы намерения России в отношениях с США… Я думаю, это самое главное на предстоящей встрече — провести хороший обмен взглядами между президентами Трампом и Путиным о том, как они оба видят природу отношений между нашими странами», — сказал он журналистам на борту самолета по пути в Гамбург.

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