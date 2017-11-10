Путину и Трампу есть что обсудить, — СМИ Германии о возможной встрече в Дананге

Дональд Трамп и Владимир Путин должны встретиться для личной беседы на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во вьетнамском Дананге.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечает издание, до последнего момента было неясно, состоится ли эта встреча, и лишь в четверг МИД России заявил, что президенты двух стран обсудят ряд проблем в пятницу.

Лидер США первым заговорил о возможности встречи на высшем уровне, и Кремль отреагировал на это предложение позитивно, однако официального подтверждения долго не поступало. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также высказался о перспективах встречи со сдержанностью.

«Всё это выглядит так, будто главы государств тщательно взвешивают, стоит ли вообще проводить такую встречу», — подчёркивает автор статьи.

По мнению эксперта американского аналитического центра Atlantic Council Марка Симаковски, в предстоящей встрече больше заинтересован Дональд Трамп, в то время как президент Путин «занял выжидательную позицию».

В интервью изданию представитель центра напомнил, что Трамп ещё во время избирательной кампании обещал улучшить отношения с Россией, и выразил убеждение, что американский президент по-прежнему этого желает, однако он вынужден справляться с грузом связанных с Россией скандалов во внутренней политике.

В то же время Владимир Путин не верит в быстрое улучшение отношений с США, считает эксперт. Причиной тому новые американские санкции в отношении России, которые президент Трамп не может отменить самостоятельно.

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В Москве давно прошла эйфория по поводу победы Трампа на выборах, и сейчас некоторые депутаты сомневаются, стоит ли вообще с ним договариваться, полагает Симаковски.

Всё это привело к тому, что обе стороны не ждут больших успехов от предстоящей встречи, пишет Deutsche Welle. Как отмечает издание, Дананг — второе после саммита G20 в Гамбурге место, где встретятся нынешние лидеры России и США.

Дональду Трампу и Владимиру Путину найдётся, что обсудить, уверяет автор статьи. По версии директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, Москва стремится к полному восстановлению дипломатического диалога и контактов среди военных, хочет обсудить стратегический диалог и договор о ликвидации ракет средней и малой давности, а также готова поговорить о мировых кризисах.

В свою очередь Дональд Трамп упоминал о желании пообщаться с Владимиром Путиным на тему Северной Кореи, Сирии и Украины.

На встрече во Вьетнаме центральной темой должны стать отношения с Северной Кореей, подчёркивает Deutsche Welle, причём позиции сторон по этому вопросу не совпадают.

Вашингтон и Москва критикуют недавние испытания ядерного оружия в КНДР, однако Россия, как и Китай, выступает исключительно за дипломатическое решение, предусматривающее в том числе уступки в отношении Северной Кореи, тогда как США угрожают применением силы.

Расхождения наблюдаются и по вопросу украинского конфликта. Как поясняет издание, отправка миротворцев ООН на восток Украины является одной из последних инициатив, обсуждаемых на международном уровне.

Наметившийся прорыв в этой сфере, однако, усложнился после заявлений спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, который высказался против участия России в миротворческой миссии и против прямых переговоров с лидерами ополченцев.

Также Трамп и Путин, вероятно, обсудят атомное соглашение с Ираном. Как напоминает издание, президент США грозился выйти из этого соглашения. Лидер Кремля, напротив, недавно побывал в Тегеране и выказал Ирану свою поддержку.

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По мнению экспертов, главную проблему на пути к улучшению отношений между Россией и США представляет утрата доверия. Ситуация сложилась затруднительная, но, хотя шансов на успех немного, в Москве настроены продолжать диалог с Вашингтоном, заключает Deutsche Welle.