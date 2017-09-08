Путину «и Ко» ,вообще никакие выборы не нужны. Выборы — это уже слишком !

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова обвинила Мосгоризбирком в провале информационной кампании перед муниципальными выборами в Москве. Она заявила корреспонденту РБК, что масса других вещей сделана, но эта (информирование о выборах. — РБК) — нет .

Осталось несколько дней, максимально исправляйте ситуацию, чтобы вся ваша огромная работа была не перечеркнута , — обратилась Памфилова к председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову. По данным корреспондента РБК, на пресс-конференции московского горкома партии, которая состоялась 5 сентября, думский депутат от КПРФ Валерий Рашкин обвинил Мосгоризбирком в проблемах, создаваемых при регистрации кандидатов от КПРФ. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов опроверг эти обвинения.

После этого Памфилова посоветовала Горбунову обратиться в суд с иском об ущербе деловой репутации. По ее словам, была задета честь комиссии . Глава ЦИКа пообещала отправить опровержение данного обвинения, распространенного Рашкиным, главе КПРФ Геннадию Зюганову и в комиссию Госдумы по этике. Пусть они там, в партии, найдут способ как-то повлиять, обсудить своего коллегу , — подчеркнула она. На муниципальных выборах, которые пройдут в столице 10 сентября, к середине июля выдвинулись 2,3 тыс. кандидатов. Это в два раза меньше, чем на местных выборах в 2012 году.

Об этом заявили РБК два председателя районных избирательных комиссий. Член экспертной группы при ЦИКе Аркадий Любарев и политтехнолог Вячеслав Смирнов жаловались на засушенность предвыборной кампании (снижение интереса к выборам) и ее плохое информационное освещение. По словам сопредс​едателя движения в защиту прав избирателей Голос Григория Мельконьянца и политолога Николая Миронова, происходит искусственная сушка явки на выборы и использование админресурса. Они отметили, что властям выгодна низкая явка, при которой на участки придут в основном проверенные люди — бюджетники, пенсионеры, незащищенные слои , которых мобилизует власть.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/20190/-